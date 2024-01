Homem tem motocicleta furtada em bairro de Apucarana

Mais uma motocicleta foi furtada em Apucarana, desta vez o crime ocorreu na BR-376, no Jardim Curitiba, em Apucarana, na quinta-feira (4). Conforme a vítima, ele estacionou a motocicleta Honda NXR 150 BROS ES por volta das 7h30, e quando retornou às 20h30 não encontrou a moto no local.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Ambulância do Samu cai em ribanceira e cinco pessoas ficam feridas

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp

continua após publicidade

A Polícia Militar (PM) confeccionou um boletim de ocorrência e gerou um alerta de furto para a motocicleta com placas AQC6J50. Caso a população saiba onde o veículo está, pode denunciar para a Polícia Militar através do 190 ou para a Polícia Civil pelo 181.

Outro furto de motocicleta

Jovem tem moto furtada enquanto trabalhava em Apucarana

Uma mulher teve a motocicleta furtada na tarde desta quinta-feira (4) enquanto trabalhava no shopping, na Praça Interventor Manoel Ribas, em Apucarana. A Polícia Militar (PM) foi chamada por volta das 22h14.

continua após publicidade

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima informou a PM que trabalha no shopping e deixou seu veículo estacionado no estacionamento. No fim do expediente, ao ir até o estacionamento, percebeu que a moto não estava no local onde a deixou.

Caso alguém tenha informações sobre a motocicleta Honda BIZ + de cor azul, placa AMZ-6F35, deve entrar em contato com a Polícia Militar pelo 190 ou com a Polícia Civil pelo 181. A equipe policial confeccionou um boletim de ocorrência e orientou a vítima.







Siga o TNOnline no Google News