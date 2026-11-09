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Homem tem casa invadida após cumprimentar mulher em estabelecimento comercial de Apucarana

Vítima de 25 anos fugiu para sua residência após ser ameaçada; suspeitos arrombaram o imóvel, mas não conseguiram acessar o cômodo onde o rapaz estava

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Homem tem casa invadida após cumprimentar mulher em estabelecimento comercial de Apucarana
Autor Foto: PMPR

Um jovem de 25 anos teve a sua casa invadida por um grupo de homens na tarde de domingo (8), no Loteamento Residencial Sumatra II, em Apucarana. A confusão começou após a vítima cumprimentar uma mulher com um beijo no rosto em um bar da região, o que provocou a fúria de um desconhecido e desencadeou uma perseguição até a residência do rapaz.

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De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), o morador relatou que estava conversando com a mulher no estabelecimento comercial quando a saudou. Imediatamente, o autor iniciou uma discussão. A situação escalou rapidamente quando outros indivíduos presentes no local intervieram a favor do agressor e começaram a proferir graves ameaças, forçando o jovem a fugir correndo do bar.

Perseguido pelo grupo, o rapaz correu até o seu imóvel, localizado na Rua Maria Benedita dos Passos Rosa, e conseguiu se trancar rapidamente no interior de um dos quartos. Os suspeitos invadiram a residência na tentativa de agredi-lo, mas não conseguiram acessar o cômodo e acabaram desistindo. Quando a equipe policial chegou ao endereço, acionada pela Central de Operações, os invasores já haviam fugido tomando rumo ignorado. A PM realizou buscas pelas imediações e orientou a vítima quanto aos procedimentos legais cabíveis.

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