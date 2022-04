Homem tem carro roubado no Michel Soni, de madrugada

Da Redação

Um homem teve um carro roubado na madrugada desta quarta-feira (27), em Apucarana. A vítima, de 46 anos, foi abordada por dois homens armados, quando reduziu para passar pela passagem de nível da linha férrea, no acesso ao bairro Michel Soni.

A vítima relatou à polícia que era por volta de três e meia da madrugada, quando retornava de uma confraternização. Os dois homens, que usavam jaquetas com capuz, estavam armados e mandaram ele parar e anunciaram o assalto. Os ladrões mandaram ele sair do carro e que corresse do local.

Os dois homens entraram no GM Celta, modelo Life, de duas portas, e fugiram. A vítima foi até a casa da ex-esposa para chamar a polícia e registrar a ocorrência. A Polícia Militar atendeu o caso, fez buscas pela região, mas não localizou o veículo roubado.