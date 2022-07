Homem tem carro roubado e é ameaçado para pagar suposto resgate

Da Redação

Imagem ilustrativa - Pelo menos três casos de furtos de veículos foram registrados pela PM no fim de semana

Como se não bastasse a situação de ter um veículo furtado, um homem procurou a Polícia Militar de Apucarana para registrar outro boletim de ocorrência. É que, depois do furto, passou a receber ameaças de morte, por telefone, de alguém que estaria exigindo o pagamento de resgate pelo carro.

A ocorrência policial sobre as ameaças foi registrada na tarde deste domingo (10). A vítima, um homem de 52 anos, morador do Jardim Ponta Grossa, relatou que na sexta-feira (09) teve seu carro furtado, quando registrou um boletim específico. No domingo, no entanto, o homem relata que passou a receber ligações de alguém fazendo ameaça de morte caso ele não desse dinheiro.

A vítima contou à Polícia Militar que também ligaram para a esposa dele e ela chegou a fazer duas transferências, via Pix. A Polícia registrou os números usados para fazer as ligações para a vítima e para a esposa e também os dados da conta para onde foram feitas as transferências de valores. A chave pix designada era um CPF.

O caso vai ser investigado pela Polícia Civil.

OUTROS FURTOS

O boletim de ocorrências da Polícia Militar de Apucarana deste domingo (10) teve mais dois casos de furto de veículos.

Um dos casos foi registrado na manhã de domingo (10), em Califórnia, na rua Kalil Jorge Pedro. Uma mulher, de 30 anos, relatou que havia ido a uma confraternização na casa de uma parente, deixando seu veículo, um Astra Sedan, estacionado na rua. Quando terminou a confraternização, se deu conta de que o veículo havia desaparecido.

Outro caso foi em Apucarana, também no domingo (10), de manhã. A vítima, uma mulher de 28 anos, relatou que na noite de sábado (09) deixou uma motocicleta na casa do namorado e, quando retornou, na manhã de domingo (10), a moto não estava mais no local.

