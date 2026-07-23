Homem tem alucinações, inventa invasão e mobiliza PM em Apucarana

Um morador do Jardim América, em Apucarana, mobilizou equipes da Polícia Militar na noite de quarta-feira (22) após denunciar uma falsa invasão a domicílio. Ao chegarem ao local, os policiais constataram que o chamado de emergência era, na verdade, fruto de uma alucinação.

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Durante a ligação para o telefone 190, o solicitante estava bastante agitado e afirmou que quatro homens haviam invadido o quintal da sua casa. Ele relatou que os invasores estavam agredindo seus familiares e que o seu irmão estava ferido.

No entanto, a realidade encontrada pelos policiais foi completamente diferente. Ao realizarem a vistoria no imóvel, os agentes não encontraram nenhum sinal de invasão, agressão, vítimas feridas ou suspeitos nas redondezas.

Em vez de uma cena de crime, a equipe se deparou com o morador em um estado de extrema perturbação. Os policiais notaram sinais claros de uso de entorpecentes: o homem estava com as pupilas dilatadas, a boca seca e espumando. Além disso, os agentes visualizaram vestígios de um pó branco no nariz dele.

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Ao ser questionado sobre as inconsistências da história, o próprio morador admitiu que havia ligado várias vezes para a polícia porque estava tendo alucinações, reconhecendo que nada do que havia denunciado era real.

Devido ao quadro de saúde e à forte agitação do homem, a polícia acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os socorristas compareceram ao endereço e prestaram o atendimento médico necessário no próprio local. A PM registrou o caso para formalizar o falso chamado e as providências adotadas.