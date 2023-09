Homem tem alucinações após usar droga e aciona PM em Apucarana

A Polícia Militar (PM) foi acionada durante a madrugada desta quinta-feira (14), em Apucarana, no norte do Paraná, após um homem afirmar que havia uma pessoa no forro da casa em que ele mora.

De acordo com a PM, os agentes se deslocaram até a residência, localizada na Rua Estados Unidos no Recanto Mundo Novo, e fizeram a verificação na casa, tanto na parte interna, quanto externa. De acordo com os policiais, não havia ninguém no local, bem como nenhum sinal de arrombamento na residência.

No entanto, como consta no Boletim de Ocorrências (B.O), foi constatado que o homem é usuário de drogas. O próprio morador teria admitido para os policiais que usou cocaína no dia em questão. Por conta disso, foi constado que ele estava tendo alucinações.

