Homem sofre queda de plano elevado e é atendido em Apucarana

Um homem, de 49 anos, precisou ser socorrido na manhã desta quarta-feira (16), após sofrer ferimentos leves durante uma queda de plano elevado em sua casa em Apucarana. A ocorrência foi registrada pela equipe do Siate, do Corpo de Bombeiros, na Rua Rio dos Patos, localizada no Núcleo Habitacional João Paulo I.

Conforme os bombeiros, a vítima estava consciente e orientada, apesar de ter sofrido contusões no tórax e na cabeça.

Ainda segundo informações do Siate, o homem foi levado com ferimentos leves para a Unidade de Pronto Atendimento (Upa) para receber os cuidados médicos necessários.