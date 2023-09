Homem sofre queda após cachorro cruzar na frente de moto em Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

Um homem foi socorrido pelo Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, na manhã desta quinta-feira (28), após sofrer uma queda de moto na Rua Marcílio Dias.

O acidente aconteceu enquanto o motociclista trafegava sobre o viaduto que liga ao Núcleo Habitacional Castelo Branco, em Apucarana.

Conforme informações apuradas pela reportagem, um cachorro havia cruzado na frente da motocicleta, fazendo com que o homem sofresse a queda.

O corpo de Bombeiros realizou os atendimentos e posteriormente encaminhou a vítima, com escoriações pelo corpo e ferimentos moderados na região do ombro e tornozelo, para o hospital da providência, segundo os bombeiros a vítima deve fazer um exame de raio-x.

Uma equipe da polícia Militar (PM), esteve no local realizando os levantamentos de praxe e a motocicleta foi retirada do local.



