Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Apucarana

publicidade
INVESTIGAÇÃO

Homem sofre parada cardíaca e morre no hospital após suposto choque em Apucarana

Acompanhantes relataram consumo de álcool e drogas antes do incidente; Polícia Civil investiga o caso

Escrito por Da Redação
Publicado em 27.05.2026, 07:24:26 Editado em 27.05.2026, 07:24:21
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Homem sofre parada cardíaca e morre no hospital após suposto choque em Apucarana
Autor Corpo foi levado ao Instituto Médico Legal - Foto: Arquivo TN

Um homem morreu na noite de terça-feira (26) após dar entrada no Hospital da Providência, em Apucarana (PR). Ele foi levado à unidade de saúde por dois conhecidos, que alegaram que a vítima havia sofrido um grave choque elétrico.

-LEIA MAIS: Carro de professor fica destruído após pegar fogo na BR-369 em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A Polícia Militar (PM) foi acionada por volta das 22h para verificar a situação. De acordo com os relatos da equipe médica de plantão, o paciente já chegou ao hospital sem os sinais vitais. Ele apresentava um quadro de parada cardiorrespiratória e, apesar do atendimento, o óbito foi constatado logo na entrada.

Ao serem questionados pelas autoridades, os dois homens que acompanhavam a vítima afirmaram que o grupo havia consumido bebidas alcoólicas e entorpecentes durante toda a tarde e início da noite, antes do suposto acidente elétrico.

Devido às circunstâncias do falecimento, a PM acionou a Polícia Civil, que ficará responsável por investigar o caso e esclarecer a verdadeira causa da morte. O Instituto Médico Legal (IML) também foi chamado para fazer o recolhimento do corpo e realizar os exames periciais necessários.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Apucarana CHOQUE ELÉTRICO hospital incidente elétrico investigação policial morte acidental
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV