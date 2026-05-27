Homem sofre parada cardíaca e morre no hospital após suposto choque em Apucarana

Um homem morreu na noite de terça-feira (26) após dar entrada no Hospital da Providência, em Apucarana (PR). Ele foi levado à unidade de saúde por dois conhecidos, que alegaram que a vítima havia sofrido um grave choque elétrico.

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A Polícia Militar (PM) foi acionada por volta das 22h para verificar a situação. De acordo com os relatos da equipe médica de plantão, o paciente já chegou ao hospital sem os sinais vitais. Ele apresentava um quadro de parada cardiorrespiratória e, apesar do atendimento, o óbito foi constatado logo na entrada.

Ao serem questionados pelas autoridades, os dois homens que acompanhavam a vítima afirmaram que o grupo havia consumido bebidas alcoólicas e entorpecentes durante toda a tarde e início da noite, antes do suposto acidente elétrico.

Devido às circunstâncias do falecimento, a PM acionou a Polícia Civil, que ficará responsável por investigar o caso e esclarecer a verdadeira causa da morte. O Instituto Médico Legal (IML) também foi chamado para fazer o recolhimento do corpo e realizar os exames periciais necessários.