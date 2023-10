Homem sofre ferimentos após colidir com a motocicleta contra anteparo

Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Apucarana foi acionada na manhã desta terça-feira (10), para atender a um acidente de trânsito na BR-376, próximo à Califórnia. A colisão envolveu uma motocicleta, que era conduzida por um policial de 33 anos.

Segundo informações dos bombeiros, o condutor estava transitando pela rodovia quando, em determinado momento, um caminhão o fechou, fazendo com que ele perdesse o controle da direção da moto e colidisse contra um anteparo, sofrendo a queda.

O homem foi socorrido pela equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros com escoriações nos braços e pernas e uma laceração importante no joelho. A vítima foi encaminhada para atendimento médico no Hospital da Providência em Apucarana.

