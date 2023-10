Homem sofre ferimento profundo após acidente com porta de vidro

Um homem de 33 anos com um ferimento profundo na mão direita foi socorrido no início da tarde desta quinta-feira (26) em Apucarana (PR) por uma equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros.

A vítima mora na região do Espaço das Feiras, na Rua Talita Bresolin. Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem empurrava uma porta de vidro ainda na madrugada desta quinta, que acabou quebrando. Ele recusou procurar atendimento e disse para a mãe que não queria ir para o hospital.

No início da tarde, no entanto, começou a passar mal e o Siate foi acionado. Ele foi encaminhado para melhor avaliação na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com lesões no dedos indicador e polegar.

OUTRA OCORRÊNCIA

Um homem de 31 nos ficou ferido no final da tarde desta quarta-feira (25) após capotar o veículo que dirigia na PR-532, no trecho entre o Aeroporto Municipal Capitão João Busse e o Distrito de Correia de Freitas, em Apucarana (PR).



