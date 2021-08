Homem sobe em telhados e danifica casas em Apucarana

Da Redação

Uma das casas que foram danificadas na noite desta quarta (11), no Michel Soni

Na noite desta quarta-feira (11), um homem, de 30 anos, foi preso pela Polícia Militar de Apucarana, após subir em telhados e tentar furtar cerca de oito casas localizadas na Rua das Pombas, no Bairro Michel Soni.

Conforme a PM, ao chegar no local se deparou com várias pessoas tentando conter o autor, que relataram que o homem estava em cima do telhado de residências, danificando as telhas. Posteriormente, segundo as testemunhas, o autor caiu do telhado e foi mobilizado pelos moradores da rua.

Ainda de acordo com testemunhas, ele apresentava sinais de confusão mental e dizia que três pessoas estavam atrás dele e por isso estava fugindo. Quando as vítimas, pediram para o homem descer, ele começou a demonstrar agressividade, correndo, e lançando telhas e pedaços de cimentos em cima de outras casas.

Desesperadas, ainda segundo testemunhas, todas as famílias foram obrigadas a sair de suas residências, pois estava mais segura na rua que dentro das casas. Diante dos fatos e da vontade das vítimas em representar contra o autor, ele foi encaminhado para o Cartório da PM.