Homem sob efeito de drogas agride mãe e familiares durante almoço

A Polícia Militar (PM) foi acionada na tarde deste domingo (7), após um rapaz chegar a um almoço familiar e agredir os parentes presentes no local. Conforme a mãe do agressor, o filho estaria sob efeito de entorpecentes e bebida alcoólica, e começou a agredir os familiares.

A mãe do rapaz contou que ele discutiu com os parentes e as agressões começaram. Foi nesse momento que ela tentou segurar o filho e ele a derrubou no chão. Com a queda, a mulher bateu o rosto no chão, causando uma lesão na testa.

Quando o homem percebeu que a PM havia sido chamada, correu para o fundo da residência e entrou em uma região de mata. O homem não foi encontrado pela equipe policial.

