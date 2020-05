Homem se recusa a usar máscara em comércio e acaba detido em Apucarana

Um homem de 31 anos foi detido após se recusar a usar máscara em uma lanchonete em Apucarana, na Vila Brasil, na Rua Ponta Grossa, na noite de domingo (10). O suspeito ainda ameaçou matar as pessoas que estavam no local.

A Polícia Militar (PM) foi chamada por volta das 20h58 e foi informada que o cliente já chegou alterado e ao ser informado que não poderia permanecer no interior da lanchonete sem o uso da máscara de proteção individual, o suspeito começou xingar e chegou a derrubar e quebrar um frasco de álcool gel.

O homem ainda disse que iria voltar armado na lanchonete e matar as pessoas que estavam no local. Conforme a PM, quando a equipe chegou o suspeito não estava mais no endereço, mas durante o registro da ocorrência o homem retornou.

O suspeito começou a desacatar e ainda tentou agredir os policiais. Foi preciso usar o spray de pimenta e força moderada para conter o homem que foi preso.