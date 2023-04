Homem se recusa a ser revistado pela PM e acaba preso; entenda

Da Redação

O homem se negou a colaborar na abordagem

Um homem foi preso na tarde desta segunda-feira, 17, no Núcleo Habitacional Dom Romeu Alberti, em Apucarana, depois de se negar a cooperar com uma abordagem da Polícia Militar (PM).

Segundo o boletim de ocorrências, uma equipe Rotam estava em patrulhamento pelo bairro, quando viu uma pessoa em atitude suspeita, que ao perceber a viatura demonstrou excesso de nervosismo. Ao realizar a abordagem, o suspeito se negou a obedecer às ordens policiais, como colocar as mãos na cabeça e abrir as pernas, procedimentos padrão para se iniciar a busca pessoal".

Mesmo com muita insistência, as ordens não foram obedecidas, por essa razão, foi dada voz de prisão para o homem e encaminhado para o cartório do 10º BPM para ser lavrado o termo circunstanciado de desobediência.

