Homem se exalta, xinga policiais e acaba preso pela PM

Continua após publicidade

Durante Operação Santa Missa, a Polícia Militar de Apucarana prendeu um homem, de 30 anos, por injúria na Vila Reis, na noite deste domingo (16).



Com intuito de diminuir ocorrências de perturbação do sossego, a equipe estava removendo uma VW/Saveiro, que se encontrava com pendências administrativas de trânsito. Neste momento, o autor, que se identificou como irmão do condutor do veículo, se aproximou do local e passou a questionar o trabalho das equipes policiais.

Conforme a PM, foi solicitado que ele se afastasse do local e aguardasse o término do procedimento. Porém, o homem saiu caminhando e fazendo novamente xingamentos, de acordo com o boletim. A equipe informou ao homem que ele seria conduzido para a realização de um protocolo, mas ele ficou exaltado, sendo necessário o uso de algemas.