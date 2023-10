Homem se desentende com médico no hospital e aciona PM

O incidente envolveu um homem que estava com sua mãe de 81 anos para uma consulta de retorno.

Uma confusão registrada no Hospital da Providência na noite desta segunda-feira (23) mobilizou uma equipe da Polícia Militar (PM) de Apucarana (PR).

O incidente envolveu um homem que estava com a mãe de 81 anos para uma consulta de retorno. Ele solicitou um raio-x devido às dores no tórax que a idosa estava sentindo.

No entanto, o médico responsável pela consulta - que não teve o nome divulgado pela PM - informou que a paciente deveria ser atendida pelo plantão, pois a solicitação do exame não era de sua competência.

Após a coleta para exame de sangue e a troca de plantão dos funcionários, o acompanhante perguntou sobre o raio-x e foi informado que o exame não havia sido solicitado. O médico avaliou a situação e considerou que não havia necessidade do exame. No entanto, após uma discussão entre as partes, o exame foi realizado.

O homem, insatisfeito com a situação, não queria que sua mãe fosse avaliada pelo mesmo médico e solicitou outro profissional, segundo informações da PM. O médico tentou explicar a avaliação do exame, mas sem sucesso. Devido às normas médicas do hospital, não foi possível repassar o caso para outro médico.

