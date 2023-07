Homem se desentende com a esposa e desaparece; família faz apelo

Uma família de Apucarana, norte do Paraná, está fazendo um apelo para encontrar um homem que está desaparecido desde as 21h30 dessa quarta-feira (5). Júlio Cezar da Silva, de 41 anos, se desentendeu com a esposa e deixou a residência em que vive, localizada no Jardim Novo Horizonte.

De acordo com a companheira de Júlio, Janaina Rodrigues, o homem pegou o carro, um Chevrolet Prisma de cor prata, placas ASX-3579, e saiu sem falar para onde ia. A mulher acreditou que ele havia ido para a casa da mãe, mas, ao entrar em contato com a sogra na manhã desta quinta-feira (6), descobriu que o marido não estava lá.

Na sequência, obteve a informação de que Júlio não havia ido para o trabalho, algo que nunca aconteceu antes. "Sempre foi um bom funcionário, nunca perdeu um dia de serviço", disse Janaina em entrevista ao TnOnline.

A mulher registrou um boletim de ocorrência e se encontra desesperada, pois não tem informação alguma do esposo. "Já procurei, liguei, já fui tudo quanto é lugar. Fui em delegacia, em presídio, em hospital, e nada", relatou.

Júlio e Janaina têm duas filhas, e as crianças querem saber onde o pai está. "Eu não sei o que responder, o que falar", disse a mãe das meninas quanto ao desaparecimento do marido.

Antes de sair de casa, Júlio utilizava calça jeans, camiseta azul e botina de camurça. Quem tiver notícias sobre ele, pode entrar em contato com a família através do número (43) 99979-4383.

