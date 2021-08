Da Redação

Homem salta de moto em movimento para fugir de abordagem

Um homem de 24 anos foi detido durante a madrugada deste sábado (21) enquanto ia para o trabalho. Ele se envolveu na confusão, depois que o motociclista que estava dando carona pra ele decidiu fugir de uma abordagem policial. Segundo o boletim de ocorrências da Polícia Militar (PM), o rapaz foi detido na Rua Jornalista José Canela Bautti, Jd. Apucarana, depois de saltar da garupa da moto ainda em movimento.

A equipe realizava patrulhamento no Jardim Apucarana, quando na Rua Pará esquina com Avenida Santa Catarina, visualizou dois homens em uma motocicleta Honda/CG 150 Titan, transitando com o farol apagado. Ao identificar a viatura, o condutor acelerou a moto, o que chamou a atenção dos PMs.

Ainda segundo o boletim, a equipe iniciou acompanhamento tático, usando sirene e sinais luminosos na tentativa de abordagem, porém o condutor não parou, conduzindo a motocicleta em alta velocidade e não respeitando a sinalização de trânsito e velocidade.

O passageiro da motocicleta então saltou do veículo em movimento e tentou esconder-se atrás de uma van, sendo localizado e imediatamente abordado.

Ele foi identificado e contou que estava indo para a empresa onde trabalha de carona e que o condutor não teria parado porque não é habilitado e a moto possui pendências. O rapaz usava o uniforme de trabalho.

A polícia perguntou onde poderia estar o condutor da motocicleta o rapaz disse não saber. Diante dos fatos, ele foi encaminhado até o Cartório do 10º BPM para confecção de Termo Circunstanciado.