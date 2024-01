Homem sai do trabalho e tem carro atingido por tiro em Apucarana

Um homem teve o carro atingido por um tiro após sair do trabalho, durante a manhã desta terça-feira (2) em Apucarana, no norte do Paraná. O caso foi registrado na Rua Nova Ucrânia, no Núcleo Habitacional Parigot de Souza, por volta das 6h.

Segundo a Polícia Militar (PM), o homem afirmou que saiu do trabalho e quando estava indo para casa, próximo ao Pontilhão, um carro modelo BMW sedan começou a fechá-lo, sendo jogado para o meio fio. O fato teria causado diversos danos no veículo.

Em seguida, o motorista da BMW teria começado a atirar com uma arma de fogo, sendo que maioria dos tiros foram para cima. No entanto, um deles acertou o carro da vítima, na região do para-lama. Ainda conforme a PM, a vítima afirmou que conhece o autor dos disparos, pois já teve uma desavença com ele há quatro anos por conta de uma mulher. O suspeito não foi localizado pelos policiais.

