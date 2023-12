Homem sai de confraternização e descobre que carro foi furtado

Um morador de Apucarana, no norte do Paraná, teve o carro, modelo Volkswagen Parati, furtado durante a madrugada desta quinta-feira (21). O crime aconteceu na rua Professor Erasto Gaertner, no centro da cidade.

Conforme a Polícia Militar (PM), o homem relatou que estacionou o carro no local e foi para uma confraternização com alguns amigos, quando retornou por volta das 3h, percebeu que o veículo havia sido furtado. Em seguida acionou a PM.

De acordo com os policiais, a vítima foi orientada. No local possuem câmeras de segurança que serão analisadas pelos agentes. Ainda como consta no Boletim de Ocorrências (B.O), um patrulhamento foi realizado, mas nenhum suspeito, nem o carro foram localizados até o fechamento do B.O.

