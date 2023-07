Homem sai da missa e encontra porta do carro arrombada em Apucarana

Ao sair da missa, na noite de sábado (1º), um homem encontrou a porta de seu carro, um Fiat Doblo, arrombada no estacionamento da Igreja Nossa Senhora de Fátima, no Núcleo Habitacional João Paulo, em Apucarana, no norte do Paraná.

O morador chamou a Polícia Militar (PM) e relatou que teve seus pertences furtados durante a missa. Segundo ele, foram levados R$ 200 em dinheiro, rádio do carro, uma bolsa com vários objetos, mochila com materiais escolares, dois celulares, dois óculos escuros e um de grau.

A vítima ainda contou que observou em seu aplicativo que entre as 19h30 e 21h os cartões de créditos levados pelo ladrão foram usados e R$ 200 foram gastos em compras pelo crédito e débito em um estabelecimento no centro do município.

Buscas foram feitas, mas o criminoso não foi encontrado. Um boletim de ocorrências foi registrado pela PM.

