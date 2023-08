Homem rouba R$ 9 mil em agência bancária de Apucarana

Um homem roubou um envelope com R$ 9 mil em espécie dentro de uma agência bancária, localizada no entorno da Praça Rui Barbosa, área central de Apucarana, no norte do Paraná. O crime aconteceu por volta das 16h15 de sábado (5), segundo a Polícia Militar (PM).

A vítima contou que foi ao caixa eletrônico depositar a quantia em dinheiro, quando um homem chegou por trás, tomou o envelope de suas mãos e saiu correndo. O suspeito montou na garupa de uma motocicleta e fugiu do local com ajuda de outra pessoa.

Equipes policiais realizaram patrulhamento nas proximidades, porém, os envolvidos no roubo não foram localizados. Um boletim de ocorrências foi registrado.

