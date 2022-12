Homem rouba mercearia no centro de Apucarana, mas é localizado e preso

Da Redação

Um homem foi preso na noite desta terça-feira (13) após assaltar mercearia no centro de Apucarana

Um homem foi preso pela Polícia Militar de Apucarana minutos depois de ter praticado roubo em uma mercearia, no centro da cidade. Moradores viram quando o suspeito entrou numa casa e o denunciaram às equipes da PM que faziam diligências para capturar o responsável pelo crime.

Duas equipes extrajornada do 10º Batalhão de Polícia Militar foram acionadas na ocorrência, que foi registrada no final da tarde desta terça-feira (13), na rua Professor João Cândido Ferreira, no centro da cidade. As informações era de que estaria ocorrendo um assalto a uma mercearia.

Segundo a vítima, um homem magro, de camiseta branca e de shorts, teria chegado ao comércio e fez menção de estar armado, dizendo que queria o dinheiro do caixa e o celular. A vítima entregou o dinheiro do caixa e o assaltante fugiu.

Enquanto uma equipe da PM fazia o levantamento de informações no local, outra equipe já realizava diligências e recebeu informações que um homem, com as mesmas características do assaltante, teria sido visto entrando em uma casa na rua Rene Camargo de Azambuja, não muito longe do local do roubo.

A equipe policial foi ao endereço e foi atendida pelo proprietário da casa. Indagado se havia mais alguém no local, informou sobre duas pessoas, inclusive uma que havia acabado de chegar. Autorizada pelo proprietário, a equipe entrou e abordou um homem que na conversa com os policiais, disse que estava na casa apenas há uns três dias e que estava “dando um tempo” por ali.

No entanto, uma mulher foi decisiva para o desfecho da abordagem. Ela relatou aos policiais que o homem havia acabado de entrar abruptamente na casa e que se trocou assim que entrou e que pegou roupas do outro homem, vestindo uma camisa azul e colocando uma calça por cima do shorts que usava ao chegar.

A mulher ainda relatou onde ele teria colocado uma quantia em dinheiro assim que entrou para se trocar. A equipe encontrou a camiseta branca que ele usava ao chegar. O homem estava com duas bermudas sob a calça. A partir de fotografias feitas no local, a vítima reconheceu a roupa encontrada com o homem e também o reconheceu como sendo o responsável pelo assalto. O homem foi preso e levado para a 17ª Subdivisão Policial, para as providências legais.

