Homem rouba celular da ex, leva soco no rosto e acaba preso

Um homem, de 36 anos, foi preso por roubo nesta quarta-feira (26), pela Polícia Militar de Apucarana, na Rua Padre Severino Cerutti, na Vila Agari.

A PM recebeu a informação do roubo de celular da vítima, uma mulher, estava em um bar, momento que chegou seu ex-namorado e começou a importuná-la, dizendo que estava armado com um revólver calibre 38. O autor, conforme a vítima, acabou levando seu celular.

Diante da situação, a mulher pediu socorro e um homem, que mora próximo ao bar, foi ajudar, mas precisou conter o autor com um soco no rosto.

As equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Siate também estiveram no local e encaminharam o homem até a Unidade de Pronto Atendimento (Upa), onde constatou que em breve ele terá que fazer uma cirurgia devido à uma fratura no maxilar.

Ambas as partes foram encaminhadas para a 17ª SDP para os procedimentos da autoridade policial.