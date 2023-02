Homem responsável por aborto de adolescente é julgado em Apucarana

Da Redação

O acusado comprou o medicamento Cytotec, proibido no Brasil, e que provoca aborto além de outras complicações

Um homem que comprou remédios para uma adolescente abortar é julgado em Apucarana, nesta quinta-feira (16). O crime aconteceu em 2016, na época, a moça tinha 15 anos e o acusado 22.

Conforme o Ministério Público (MP), o aborto aconteceu em junho e a jovem estaria grávida de três meses. O acusado comprou o medicamento Cytotec, proibido no Brasil, e que provoca aborto além de outras complicações.

O acusado é julgado pelo crime de aborto consentido pela vítima que pena que pode variar de um a quatro anos de reclusão. Ainda de acordo com o MP, o acusado não compareceu no julgamento, pois seria procurado pela Justiça.

Contra o acusado existem três mandados de prisão em aberto, um por execução de pena, pelo crime de conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada em 2017 e outro por tráfico de drogas.

O julgamento começou às 8h30 e deve encerrar no começo desta tarde. A promotora Vivian Christiane Santos Klock atua no julgamento e deve pedir a condenação do acusado.





