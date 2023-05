Homem relata tortura e cárcere privado durante roubo, em Apucarana

Da Redação

Os policiais fizeram as orientações necessárias

Um homem procurou a Polícia Militar (PM), em Apucarana, na madrugada deste sábado, 13, após ter supostamente sido mantido e cárcere privado e torturado com pauladas, durante um roubo, em Apucarana. Ele teve apenas o celular levado pelos ladrões.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima disse aos policiais que, por volta das 22 horas, saiu da residência da sogra, com uma motocicleta Honda CG 125, na cor preta, quando na Avenida Aviação, encontrou um conhecido que o teria abordado para pedir informações. Enquanto eles conversavam, foram surpreendidos por dois ladrões com uma pistola 380, cromada, em uma das mãos, que deram voz roubo, renderam os dois, e mediante ameaças de morte, pediram para que fizessem Pix.

Sob a mira da arma, os bandidos conduziram as vítimas a pé, fazendo-o empurrar sua moto até uma residência, onde seria uma “biqueira”.

Lá, eles passaram a agredir as vítimas com um pau e pediram dinheiro e Pix. Como o conhecido do solicitante não tinha dinheiro, fizeram ele correr, e começaram então a torturar a vítima com as ameaças de morte, colocando-o de joelho em um cômodo da residência, com as mãos para trás, torturaram com um pedaço de madeira, batendo. A vítima relatou que deitou no chão para se defender das agressões, bateram mais ainda e colocando a pistola na cabeça dele, roubaram o celular e após as ameaças de morte e das agressões, o soltaram.

Ele contou ainda que, na hora do desespero, saiu correndo e foi até a delegacia e depois encontrou um rapaz e pediu para que ele fizesse uma ligação para PM.

A vítima informou que não sabe quanto tempo ficou com os agressores em cárceres privado, que só estava temeroso pela sua vida.

