Homem reage a abordagem, entra em luta corporal com policial e acaba imobilizado com taser

Um homem de 27 anos, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas, foi imobilizado com uma arma de choque (taser) após entrar em luta corporal com policiais da Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel) na noite deste sábado (12). A confusão ocorreu em uma residência localizada no bairro Jardim Colonial, em Apucarana, que funcionava como ponto para consumo de entorpecentes.

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A equipe policial intensificava o patrulhamento na região após receber denúncias de que o indivíduo estaria comercializando drogas no endereço. Durante a ação, os agentes flagraram um homem pulando o muro para dentro do imóvel e gritando para alertar os demais ocupantes sobre a presença da viatura. Diante da recusa em acatar a ordem de parada, os policiais precisaram entrar na casa.

O local não possuía qualquer condição de moradia, apresentando características de abandono e com diversos cachimbos usados para o consumo de crack espalhados pelo chão. Várias pessoas estavam na casa e admitiram ser usuárias de drogas. Todos foram levados para a calçada para a realização de revista pessoal. Foi neste momento que o suspeito de 27 anos, alvo das denúncias originais, tentou escapar. Ele empurrou um dos policiais e iniciou uma briga com a equipe. Durante o confronto, o homem chegou a cair sobre um dos agentes, sendo necessário o disparo de quatro dardos de taser para que ele pudesse ser contido e, finalmente, algemado.

Apesar das informações que levaram a polícia ao local e da tentativa violenta de fuga, nenhuma substância ilícita ou material irregular foi encontrado com o rapaz durante a busca pessoal. Ele foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Apucarana para a retirada dos dardos da arma de choque. Após o atendimento médico, a Polícia Militar lavrou um Termo Circunstanciado (TC) pelas infrações cometidas na abordagem, e o indivíduo foi liberado na sequência, na presença de seu advogado.