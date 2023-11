Homem quebra portão de motel ao fugir sem pagar em Apucarana

A Polícia Militar (PM) foi acionada durante a madrugada desta quinta-feira (16) em um motel de Apucarana, no norte do Paraná, após um cliente fugir do local sem realizar o pagamento. O homem ainda teria danificado o portão ao fugir dentro de um carro.

A gerente do motel, que fica localizado no Contorno Sul, afirmou aos policiais que o cliente foi até a recepção do local para efetuar o pagamento, porém, após saber do valor entrou no carro e fugiu do local, danificando o portão. Por conta da batida, a placa do carro chegou a cair no local.

Após a chegada dos PMs, foi realizada uma vistoria no quarto que foi usado pelo cliente. No local foi encontrado uma mochila com a carteira do homem, além do celular dele, que estava na garagem do quarto. Como consta no Boletim de Ocorrências (B.O), os objetos foram encaminhados para a delegacia da cidade.

