Homem quebra iPhone da ex e vai preso por porte ilegal de arma de fogo

Na noite desta terça-feira (26), a Polícia Militar (PM) foi acionada para atendimento a uma ocorrência de dano e ameaça no Núcleo Habitacional Adriano Correa, em Apucarana.

Ao chegar no local, uma mulher relatou à polícia que seu ex-marido destruiu seu celular, modelo iPhone 12 Pro Max, durante uma discussão. Ela também revelou que vem sofrendo ameaças e violência psicológica por parte do marido, com quem está em processo de separação.

A vítima, que tem dois filhos com o acusado, disse que não tem para onde ir e que escondeu uma arma de fogo que o marido possuía, pois estava com medo do que poderia acontecer.

A mulher solicitou uma medida protetiva, alegando temer pelo comportamento do ex-marido. O acusado foi preso pela PM, que também apreendeu a arma de fogo, que estava registrada em seu nome, mas com o registro vencido desde 2019.

O caso foi encaminhado para a delegacia de polícia civil local para as medidas cabíveis.

