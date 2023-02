Homem que vendia pedras de crack no centro de Apucarana é preso

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Após denúncia, a Polícia Militar (PM) apreendeu 16 pedras de crack

Após denúncia, a Polícia Militar (PM) apreendeu 16 pedras de crack e prendeu um rapaz no centro de Apucarana, na noite desta quarta-feira (22). Uma equipe estava na Avenida Curitiba, quando uma mulher se aproximou e informou uma movimentação suspeita.

continua após publicidade .

A PM foi até o local e abordou um homem. Durante revista pessoal foi encontrado 16 porções de crack, já embaladas e prontas para a venda. Diante do flagrante, o rapaz foi preso e levado para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana.

Dupla com passagem pela polícia é presa com drogas no Contorno Sul

Dois homens de Londrina foram presos na tarde desta quarta-feira (22), por tráfico de drogas no Contorno Sul, nas proximidades do Residencial Interlagos, em Apucarana, pela Polícia Militar (PM). Com os dois, que segundo a polícia já tinham passagens pelo mesmo crime, foram localizados R$ 2.751 em notas diversas, dois iPhone 14, além de sete porções de crack, pesando 0,7 gramas e uma porção in natura de cocaína, pesando 2,8 gramas.

continua após publicidade .

A equipe estava no bairro observando as movimentações após denúncia de ser um ponto de venda de drogas, quando um Toyota Corolla chegou. Ao perceber a presença dos policiais, segundo o boletim, os ocupantes do carro demonstraram nervosismo e fugiram do local. Momentos depois, os policiais receberam a informação de que os suspeitos estavam no Contorno Sul.

Siga o TNOnline no Google News