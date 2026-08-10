Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Apucarana
publicidade
PERSEGUIÇÃO E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem que vazou fotos íntimas da ex em Jandaia do Sul é preso em Apucarana

Investigado não aceitava o término e usou as redes sociais para tentar constranger a vítima, segundo a PC-PR

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Homem que vazou fotos íntimas da ex em Jandaia do Sul é preso em Apucarana
Autor Suspeito foi preso pela Delegacia de Polícia de Jandaia do Sul - Foto: Reprodução

A Polícia Civil do Paraná (PC-PR) prendeu preventivamente, nesta segunda-feira (10), em Apucarana, um homem investigado por violência doméstica, perseguição e divulgação não autorizada de imagens íntimas da ex-companheira de Jandaia do Sul (PR). A ação foi conduzida pela Delegacia de Polícia de Jandaia do Sul após a Justiça expedir o mandado de prisão. O suspeito, que não aceitava o fim do relacionamento, passou a ameaçar e intimidar a vítima reiteradamente na tentativa de forçá-la a reatar o vínculo afetivo. Ele foi preso na Rua Carlópolis, em Apucarana.

-LEIA MAIS: Homem é agredido com socos e chutes dentro de casa em São João do Ivaí

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com o inquérito policial, o homem intensificou a violência psicológica ao criar um perfil falso em uma rede social. Por meio dessa conta, ele divulgou fotos íntimas da vítima, caracterizando grave violação de privacidade e tentativa de constrangimento. Além dos crimes de perseguição e exposição não consensual, as autoridades também apuram indícios de que o agressor possuía uma arma de fogo de forma irregular.

Diante do histórico de condutas violentas e do risco iminente à integridade física e psicológica da mulher, a Polícia Civil solicitou a prisão preventiva, medida prontamente deferida pelo Poder Judiciário. Durante o cumprimento da ordem judicial, os agentes também executaram um mandado de busca e apreensão no endereço do investigado. Diversos materiais de interesse para o inquérito foram recolhidos e encaminhados para análise técnica e perícia, com o objetivo de reunir mais elementos que comprovem os crimes.

Segundo a PC-PR, o caso segue em apuração para o esclarecimento completo das circunstâncias e a possível identificação de novas provas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Direitos das Mulheres JUSTIÇA privacidade segurança Violência contra a mulher
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV