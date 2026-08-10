Homem que vazou fotos íntimas da ex em Jandaia do Sul é preso em Apucarana

Investigado não aceitava o término e usou as redes sociais para tentar constranger a vítima, segundo a PC-PR

A Polícia Civil do Paraná (PC-PR) prendeu preventivamente, nesta segunda-feira (10), em Apucarana, um homem investigado por violência doméstica, perseguição e divulgação não autorizada de imagens íntimas da ex-companheira de Jandaia do Sul (PR). A ação foi conduzida pela Delegacia de Polícia de Jandaia do Sul após a Justiça expedir o mandado de prisão. O suspeito, que não aceitava o fim do relacionamento, passou a ameaçar e intimidar a vítima reiteradamente na tentativa de forçá-la a reatar o vínculo afetivo. Ele foi preso na Rua Carlópolis, em Apucarana.

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De acordo com o inquérito policial, o homem intensificou a violência psicológica ao criar um perfil falso em uma rede social. Por meio dessa conta, ele divulgou fotos íntimas da vítima, caracterizando grave violação de privacidade e tentativa de constrangimento. Além dos crimes de perseguição e exposição não consensual, as autoridades também apuram indícios de que o agressor possuía uma arma de fogo de forma irregular.

Diante do histórico de condutas violentas e do risco iminente à integridade física e psicológica da mulher, a Polícia Civil solicitou a prisão preventiva, medida prontamente deferida pelo Poder Judiciário. Durante o cumprimento da ordem judicial, os agentes também executaram um mandado de busca e apreensão no endereço do investigado. Diversos materiais de interesse para o inquérito foram recolhidos e encaminhados para análise técnica e perícia, com o objetivo de reunir mais elementos que comprovem os crimes.

Segundo a PC-PR, o caso segue em apuração para o esclarecimento completo das circunstâncias e a possível identificação de novas provas.