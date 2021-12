Da Redação

Homem que teria furtado esposa é detido com revólver

Um homem foi detido pela Polícia Militar (PM) de Apucarana, suspeito de furtar dinheiro da esposa. Com ele, a polícia também apreendeu um revólver e munições.

Segundo o boletim de ocorrências, após uma discussão entre o casal, o filho teria acionado a polícia, afirmando que o padrasto estava brigando com sua mãe e que ele teria uma arma de fogo em casa. Os policiais foram até o endereço no Jardim Ponta Grossa, onde a mulher afirmou que o casal está em processo de separação e o homem teria se aproveitado de sua ausência para atear fogo em suas roupas íntimas e pegar a quantia de R$ 10 mil, que estaria na gaveta.

O homem confirmou que havia retirado as roupas da gaveta, mas disse não saber sobre o dinheiro. Perguntado sobre a arma, ele afirmou que guardava no escritório, mas que já teria se desfeito dela. Ao realizar buscas no escritório, a PM encontrou 17 munições intactas e 02 deflagradas e 01 revólver calibre 38, carregado com 05 munições intactas.

Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado juntamente com a arma de fogo e as munições para a delegacia.