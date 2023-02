Homem que tentou matar esposa com facão vai a júri em Apucarana

Da Redação

Crime aconteceu em 2019; julgamento está marcado para esta quinta-

O Fórum Desembargador Clotário Portugal, da Comarca de Apucarana, realiza nesta quinta-feira (2), o primeiro tribunal do júri de 2023. No banco dos réus estará um morador do município acusado de tentativa de feminicídio.

Conforme informações apuradas pelo TNonline junto a 1ª Vara Criminal, Claudinei Lopes da Silva é acusado de atingir a vítima, Regilaine Aparecida de Oliveira da Silva, com golpes de facão.

O crime aconteceu em 23 de outubro, de 2019, em Apucarana. Silva ameaçou a vítima com o facão e causou lesões de natureza leve. Nas época dos fatos o acusado e a vítima eram casados.

O júri está marcado para às 8 horas desta quinta-feira (2) e será presidido pelo juiz Osvaldo Soares Neto.

