Da Redação

Homem que tentou fugir da PM tem moto apreendida

A Polícia Militar (PM) apreendeu uma motocicleta com débitos administrativos nesta quinta-feira (3) no Núcleo Habitacional Dom Romeu, em Apucarana. Durante tentativa de abordagem, o motociclista tentou fugir, mas foi alcançado pela equipe minutos depois.

Durante patrulhamento, a equipe viu uma motocicleta em atitude suspeita e deu voz de abordagem utilizando sinais luminosos e sonoros. Porém, o homem fugiu, mas foi localizado algumas quadras depois de um breve acompanhamento tático.

Na revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, em consulta via Sesp Intranet, a PM constatou que a moto possuía débitos administrativos. O veículo foi levado para o Pátio do 10º BPM e o homem liberado no local.