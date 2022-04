Da Redação

Homem que tentou atear fogo na esposa vai a júri nesta 4ª

Um homem de 57 anos acusado de tentar atear fogo no corpo da própria esposa será julgado nesta quarta-feira (20) no Fórum Desembargador Clotário Portugal. Mardem Alberto Pereira da Silva foi enquadrado por tentativa de feminicídio. O crime ocorreu em 8 de janeiro de 2020 no Jardim Ponta Grossa.

continua após publicidade .

A violência doméstica aconteceu na frente dos filhos do casal de 6 e 8 anos em um domingo à tarde. Segundo a denúncia do Ministério Público (MP), o acusado jogou álcool no corpo, no rosto e nos cabelos da companheira. Depois, tentou atear fogo na mulher, mas o isqueiro falhou e ela conseguiu fugir.

Na época, ela contou à Polícia Militar (PM) que o marido chegou em casa bastante alterado e começou a insultá-la. Na sequência, jogou o álcool contra o seu corpo, rosto e cabelos e tentou atear fogo. O homem foi preso em flagrante e, desde então, está detido aguardando julgamento. O júri está marcado para começar às 8 horas desta quarta-feira (20).