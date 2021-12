Da Redação

Homem que roubou travesti em Apucarana é preso

A Polícia Civil de Apucarana, através do setor de furtos e roubos, prendeu nesta quarta-feira (22), um jovem de 20 anos, que teria assaltado uma travesti após um encontro amoroso. O crime aconteceu no dia 14/11.

Na ocasião, a vítima contou que após o encontro aconteceu um desentendimento, então o suspeito teria colocado uma faca no pescoço dela, aplicou o golpe conhecido como 'mata leão' e roubou dois celulares, além de R$600.

Ainda do dia do crime, a vítima chegou a ficar desacordada, por causa das agressões. "Esse roubo aconteceu após um encontro amoroso, após investigação do setor de furtos e roubos ele foi identificado. O suspeito foi preso no Sumatra, a prisão é temporária, de cinco dias, para que a vítima possa fazer o reconhecimento formal. Ele já tem passagens por roubo", explica o investigador Cláudio Pará.

