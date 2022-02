Da Redação

Homem que queimava fios de cobre é preso em Apucarana

Um homem, de 65 anos, foi preso no Parque Bela Vista em Apucarana na tarde desta quarta-feira (2) e deve responder por receptação e por gerar poluição. De acordo com a Polícia Militar (PM), o suspeito estava queimando fios de cobre no quintal da casa dele.

A PM encontrou aproximadamente 26 quilos de cobre, entre fios queimados e cortados. A polícia informou que o homem não soube repassar de onde seriam os fios.

Ainda na casa do homem, os policiais encontraram um iPhone que foi furtado em dezembro. O suspeito confessou que pagou R$150 pelo aparelho. Na residência estava um soprador que foi furtado no mês passado, além de outros objetos.

Conforme a PM, o homem já foi preso antes por receptação e existia uma grande bagunça no quintal.