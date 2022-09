Homem que morreu atropelado em Apucarana é identificado

Da Redação

Polícia Militar no local do acidente que causou a morte de um homem em Apucarana

O homem que morreu atropelado na noite de terça-feira (20), na Rua Antônio José de Oliveira, na região do Jaboti, em Apucarana, foi identificado como José Francisco de Souza, de 53 anos, conhecido como "Zé da Vaca". As informações foram divulgadas pela Polícia Civil.

José será velado na Capela Mortuária do Jardim Colonial e o sepultamento ocorre às 11h, no Cemitério Portal do Céu.

A vítima estava sem documentação quando foi atropelada. O Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo do local e precisou fazer um exame de papiloscopia para a identificação do homem através de digitais.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a princípio, o homem estava passando as noites em um terreno baldio na região que aconteceu o acidente.

O Acidente

O homem foi atingido por um veículo Siena na rua José Antônio de Oliveira. O acidente aconteceu perto da Praça das Abelhas. O Samu foi acionado, mas a vítima não resistiu e faleceu no local. De acordo com a PM, o pedestre estava subindo a rua, porém, foi atropelado. O homem ainda foi novamente atingido pelo veículo, que voltou de marcha ré.

O motorista do Siena, de 50 anos, foi identificado e acabou sendo detido pelos policiais por apresentar sinais de embriaguez. O condutor recusou fazer o teste de alcoolemia, procedimento padrão quando há suspeita de embriaguez

De acordo com a PM, como havia sinais da ingestão de álcool, o motorista foi encaminhado posteriormente para sede da 17ª Subdivisão Policial (SDP) de Apucarana para os procedimentos cabíveis. O motorista continua detido.

