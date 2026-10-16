Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Apucarana
publicidade
LUTO

Homem que morreu após mal súbito ao volante em Apucarana é identificado

Paulo José Costa tinha 69 anos e trabalhou durante 20 anos em uma farmácia da cidade; ele deixa esposa, filhos e netos

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Homem que morreu após mal súbito ao volante em Apucarana é identificado
Autor Paulo José Costa colidiu seu carro contra um muro e uma árvore - Foto: Arquivo pessoal

Foi identificado como Paulo José Costa, de 69 anos, o motorista que morreu após o carro que conduzia bater contra um muro e uma árvore na tarde desta sexta-feira (16), em Apucarana (PR). Ele deixa esposa, três filhos e quatro netos. Ele era técnico de farmácia e havia trabalhado por 20 anos na Farmácia Saúde 24h.

Paulo será velado na Capela Central a partir das 23h desta sexta-feira. Já o sepultamento está programado para acontecer neste sábado (17), às 14h, no Cemitério da Saudade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Paulo dirigia um Hyundai ix35 pela Rua Clóvis da Fonseca, na região do Jardim São Pedro, quando ocorreu a colisão. A suspeita inicial é de que ele tenha sofrido um mal súbito ao volante.

Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) tentaram reanimá-lo por aproximadamente 40 minutos, mas a morte foi constatada no local.

Após o atendimento, o corpo foi recolhido pela Polícia Científica.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Clique aqui e receba as notícias do TNOnline no nosso grupo do WhatsApp

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente de carro Apucarana morte súbita Obituário técnico de farmácia velório e sepultamento
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV