Homem que morreu após mal súbito ao volante em Apucarana é identificado
Paulo José Costa tinha 69 anos e trabalhou durante 20 anos em uma farmácia da cidade; ele deixa esposa, filhos e netos
Foi identificado como Paulo José Costa, de 69 anos, o motorista que morreu após o carro que conduzia bater contra um muro e uma árvore na tarde desta sexta-feira (16), em Apucarana (PR). Ele deixa esposa, três filhos e quatro netos. Ele era técnico de farmácia e havia trabalhado por 20 anos na Farmácia Saúde 24h.
Paulo será velado na Capela Central a partir das 23h desta sexta-feira. Já o sepultamento está programado para acontecer neste sábado (17), às 14h, no Cemitério da Saudade.
Paulo dirigia um Hyundai ix35 pela Rua Clóvis da Fonseca, na região do Jardim São Pedro, quando ocorreu a colisão. A suspeita inicial é de que ele tenha sofrido um mal súbito ao volante.
Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) tentaram reanimá-lo por aproximadamente 40 minutos, mas a morte foi constatada no local.
Após o atendimento, o corpo foi recolhido pela Polícia Científica.
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