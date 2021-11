Homem que morreu afogado em Apucarana é identificado; veja

Da Redação

Na manhã desta segunda-feira (8), os bombeiros encontraram o corpo de um homem, de 22 anos, que se afogou no Lago Tarumã, localizado na Rua Rafael Sorpile, nas proximidades da Paineira, na entrada do Núcleo Habitacional Dom Romeu Alberti, em Apucarana.

Conforme informações da equipe do Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada no começo da madrugada desta segunda-feira (8).Porém, devido à falta de visibilidade, as buscas foram realizadas nesta manhã.

"Fizemos buscas pela superfície na madrugada e de manhã voltamos com equipamentos adequados. Após uma hora e meia, encontramos esse jovem há 4 metros de profundidade do lago. Ele estava com a esposa quando pulou no lago. Como ela também não sabia nadar, acionou a equipe do Corpo de Bombeiros para ajudar a tentar localizá-lo. Porém, o homem acabou se afogando", explica a tenente Jéssica, do Corpo de Bombeiros.

A Polícia Civil também atendeu a ocorrência e já identificou a vítima: Moises Galdino Dos Santos. "Investigações preliminares apontam que ele teve uma discussão com sua esposa e pulou no lago. O corpo foi levado para o IML e vamos seguir investigando", explicou Roberto Francisco.

