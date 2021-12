Da Redação

Homem que matou por 'corote de pinga' é julgado em Apucarana

O homem que matou um morador de rua em 2019, em Apucarana, por causa de um 'corote de pinga' é julgado nesta terça-feira (14), no Fórum Desembargador Clotário Portugal.

Conforme informações do Ministério Público, o réu é acusado de homicídio, por meio cruel, impossibilitando a defesa da vítima, motivo fútil e corrupção de menores. O autor do crime, que aconteceu no dia 15/10/2019, está preso desde o assassinato. Um adolescente, de 16 anos, também teria participado, porém, não foi encontrado para prestar depoimento no julgamento.

O promotor Fabrício Drumond Monteiro participa do julgamento. O MP ainda repassou que o crime foi motivado após uma briga por 'corote de pinga' e que o acusado desferiu vários golpes na vítima. O corpo do homem estava caído no pátio do Centro Cívico José de Oliveira Rosa, entre a Câmara de Vereadores e a Prefeitura.

O caso:

Em uma ação rápida, a Polícia Militar (PM) de Apucarana prendeu um homem de 34 anos e apreendeu um adolescente de 16 anos, pelo envolvimento no assassinato de um homem, que foi morto a facadas durante a madrugada desta terça-feira (15).

Segundo a PM, imagens de câmeras de segurança, que existem onde o crime aconteceu, ajudaram na identificação dos suspeitos. Eles foram encontrados na Praça Interventor Manoel Ribas, 'Praça do Redondo', no centro da cidade, por volta das 10h.

De acordo com a PM, os suspeitos confessaram o crime. A motivação seria uma briga por causa de um corote de pinga. O adolescente disse que usou um punhal para matar a vítima. Uma tesoura também foi encontrada na bolsa do jovem.

A PM informou que o jovem já foi apreendido antes por violência doméstica e uso de drogas. Já o homem, teria ficado preso por furto qualificado e tentativa de homicídio. Os suspeitos são andarilhos.

Na delegacia, um dos suspeitos, Rodrigo Antônio Marcos, disse que não tinha problemas em ficar preso, pois viver na rua seria muito difícil. Ele ainda contou que a vítima teria dado um tapa em seu rosto e tomado a bebida dele.

A vítima que foi assassinada com mais de 15 golpes de faca morava em Santa Catarina.

(objetos utilizados para cometer o crime)