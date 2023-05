Homem que matou o irmão em Apucarana é condenado; saiba mais

O homem que matou o próprio irmão em Apucarana foi julgado nesta terça-feira (30), no Fórum do Desembargador Clotário Portugal. O Júri começou por volta das 8h e encerrou no começo da tarde com a condenação do acusado.

continua após publicidade

Claudinei Rafael de Castro foi condenado a 6 anos e oito meses no regime semiaberto. O acusado participou do julgamento e estaria embriagado, sendo retirado do plenário do fórum.

O assassinato aconteceu na Vila Reis, no dia 12 de abril, no domingo de Páscoa de 2020, durante um desentendimento entre os dois irmãos, que estariam embriagados. Claudinei Rafael de Castro, que era conhecido como “Barranco” foi preso pela Polícia Militar no dia do crime.

continua após publicidade

A vítima, Vicente Aparecido de Castro, 41 anos, conhecida na comunidade pelo apelido de “Tatu”, chegou a ser atendida pelos socorristas, mas não resistiu aos ferimentos na cabeça. Ele foi encontrado caído, desacordado, com uma hemorragia. Conforme o Ministério Público, Claudinei usou uma pedra que pesou12,445 kg para golpear o irmão na cabeça.

O julgamento foi presidido pelo Juiz Oswaldo Soares Neto.





Siga o TNOnline no Google News