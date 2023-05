Homem que matou irmão em Apucarana será julgado nesta terça

Siga o TNOnline no Google News

O julgamento do homem acusado de matar o irmão mais velho a pedradas, no domingo de Páscoa de 2020, em Apucarana, será realizado nesta terça-feira (29), no Fórum Desembargador Clotário Portugal, a partir das 8h.

O assassinato aconteceu na Vila Reis, no dia 12 de abril, durante um desentendimento entre os dois irmãos, que estariam embriagados. Claudinei Rafael de Castro, que era conhecido como “Barranco” foi preso pela Polícia Militar no dia do crime.

A vítima, Vicente Aparecido de Castro, 41 anos, conhecida na comunidade pelo apelido de “Tatu”, chegou a ser atendida pelos socorristas, mas não resistiu aos ferimentos na cabeça. Ele foi encontrado caído, desacordado, com uma hemorragia. Conforme o Ministério Público, Claudinei usou uma pedra que pesou12,445 kg para golpear o irmão na cabeça.

Segundo populares ouvidos na época, os dois irmãos trabalhavam juntos, perfurando poços e fossas e brigavam com uma certa frequência. Na hora do almoço de Páscoa, em 2020, Claudinei teria se armado com uma pedra e atingido o irmão, durante a briga. O crime foi na rua São Pedro.

O julgamento era para ter sito realizado em 10//05/2022, porém, foi suspenso por motivos de saúde. Nesta terça, o Julgamento será presidido pelo Juiz Oswaldo Soares Neto, tento como promotor o dr. Eduardo Cabrini e a defesa será um advogado designado pela defensoria pública.









