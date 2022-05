Homem que matou irmão a pedradas, na Páscoa, vai a júri

Da Redação

A vítima foi atendida pelos socorristas em 2020, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local

Um homem de 32 anos, acusado de matar o irmão mais velho, a pedradas, no domingo de Páscoa de 2020, em Apucarana, vai a júri nesta terça-feira (10). A sessão está marcada para começar às 8 horas, no Fórum Desembargador Clotário Portugal. O crime aconteceu na Vila Reis, no dia 12 de abril, durante um desentendimento entre os dois irmãos, que estariam embriagados.

continua após publicidade .

Claudinei Rafael de Castro, que era conhecido como “Barranco” foi preso em flagrante pela Polícia Militar, na época, e encaminhado à 17SubDivisão Policial. A vítima, Vicente Aparecido de Castro, 41 anos, conhecida na comunidade pelo apelido de “Tatu”, chegou a ser atendida pelos socorristas, mas não resistiu aos ferimentos na cabeça. Ele foi encontrado caído, desacordado, com uma hemorragia.

continua após publicidade .

Segundo populares ouvidos na época, os dois irmãos trabalhavam juntos, perfurando poços e fossas e brigavam com uma certa frequência. Na hora do almoço de Páscoa, em 2020, Claudinei teria se armado com uma pedra e atingido o irmão, durante a briga. O crime foi na rua São Pedro. Ele foi preso poucas horas depois, pela Polícia Militar. O boletim de ocorrência informava que o homem estaria em visível estado de embriaguez ao ser preso.