Homem que matou esposa em SC é preso pela Polícia Civil em Apucarana

A Polícia Civil prendeu na tarde desta quarta-feira (2) o homem, de 29 anos, suspeito de matar a esposa Letícia Francine Neves, de 22 anos, em Gaspar, interior de Santa Catarina. O mandado foi cumprido em Apucarana, no norte do Paraná. A informação foi confirmada pelo delegado-adjunto da 17ª Subdivisão Policial, André Garcia.

Segundo o delegado, ele foi detido em uma residência no bairro Vila Nova. A possível localização do criminoso foi descoberta pela polícia de Santa Catarina, responsável pela investigação do caso. O homem foi conduzido ao minipresídio de Apucarana e será transferido ao estado catarinense, onde será interrogado.

A jovem foi encontrada morta pela irmã na noite do último sábado (29) com sinais de estrangulamento dentro da própria casa. O suspeito morava no local e não havia sido localizado após o crime. Os filhos do casal, de 1, 2 e 3 anos foram deixados trancados com o corpo da mãe na residência.

Segundo o delegado, o suspeito tinha parentes em Apucarana. "Ele tinha parentes [em Apucarana], preliminarmente nós podemos afirmar que eles não tinham conhecimento dessa situação em Gaspar. A princípio, eles não sabiam. No entanto, a intenção dele era ficar aqui em Apucarana por pouco tempo. Provavelmente estava aqui no intuito de conseguir dinheiro para ir mais adiante", contou André Garcia.

Segundo a amiga de infância Mayra Kviatkovski, o homem não aceitava a separação do casal. O suspeito possui antecedentes criminais por roubo e violência doméstica.

