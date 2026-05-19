Homem que matou entregador em “biqueira” de Apucarana é condenado a 14 anos e 3 meses de prisão

Leonardo Feliciano da Silva foi condenado a 14 anos e três meses de prisão em regime fechado pelo assassinato do entregador de aplicativo Rafael Machado Bressan, de 41 anos, e por lesão corporal contra uma mulher. O julgamento ocorreu nesta terça-feira (19) no Tribunal do Júri do Fórum Desembargador Clotário Portugal, em Apucarana. A sentença é o desfecho de um processo criminal iniciado após um ataque a tiros registrado na madrugada de 18 de novembro de 2024.

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O crime aconteceu em um imóvel apontado como ponto de venda de drogas na Rua Periquito, no bairro Recanto das Araras, mais conhecido como Cidade de Deus. De acordo com as investigações da Polícia Civil, Rafael foi ao local para comprar crack e acabou atingido por tiros disparados por Leonardo, que consumia entorpecentes na residência no momento da chegada da vítima. O entregador tentou fugir do local em uma motocicleta, mas foi baleado repetidas vezes e morreu. A mulher que estava no local também sofreu ferimentos causados pelos disparos.

O delegado Marcus Felipe da Rocha Rodrigues, responsável pelo inquérito, concluiu que o entregador não tinha envolvimento com disputas por pontos de tráfico e não era um alvo premeditado. A Polícia Militar prendeu Leonardo em flagrante no dia do crime. Na mesma ocorrência, um segundo suspeito foi detido no imóvel após admitir a comercialização de entorpecentes no local, onde as equipes apreenderam porções de maconha e cocaína. A arma de fogo utilizada nos disparos não foi localizada.