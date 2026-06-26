Homem que importunou trabalhadora é investigado por mais quatro casos

Suspeito é um idoso de 68 anos; são dois boletins contra ele em Apucarana e três em Arapongas

A Polícia Civil do Paraná (PC-PR) identificou o homem acusado de perseguir e importunar uma trabalhadora de uma empresa no Parque Industrial Norte em Apucarana (PR). É um idoso de 68 anos, de Arapongas. Ele é investigado em pelo menos mais quatro ocorrências do tipo: uma outra em Apucarana e mais três em Arapongas.

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O caso mais recente ocorreu na última terça-feira (23) em Apucarana. A mulher seguia a pé até o trabalho após desembarcar de um ônibus do transporte coletivo por volta das 12h40, na Avenida Zilda Seixas do Amaral. O suspeito estava em uma picape antiga, sem placas, e foi gravado por câmeras de monitoramento de empresas.

Segundo os relatos da vítima, ele estava nu e começou a chamar a jovem. Assustada, ela ignorou a abordagem e continuou caminhando, mas o agressor entrou no veículo e passou a segui-la por todo o trajeto até a empresa onde ela trabalha, proferindo palavras obscenas.

O idoso foi identificado e ouvido em Apucarana pela delegada Luana Lopes. Ele é suspeito de outro caso de importunação na região do Núcleo João Paulo.

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Em Arapongas, ele foi levado à delegacia pela Guarda Municipal (GM). Na cidade, são outros dois boletins de ocorrência contra o idoso. Em dois, o homem também estava nu quando abordou as vítimas, segundo a delegada Camilla Costa. No terceiro, o suspeito perseguiu a mulher de carro.

Como não houve flagrante em nenhum dos casos, o idoso não foi preso. Sobre o episódio de Apucarana, ele negou a perseguição e disse que parou para urinar.