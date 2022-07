Homem que furtou celulares em escola de Apucarana é preso

Da Redação

O crime aconteceu nesta manhã e câmeras de segurança registraram a chegada do suspeito na instituição

Um homem, de 30 anos, foi preso na tarde desta quarta-feira (27), acusado de furtar três celulares em uma escola localizada na Vila Vitória Régia em Apucarana. O crime aconteceu nesta manhã e câmeras de segurança registraram a chegada do suspeito na instituição.

Conforme a Polícia Militar (PM), o homem foi até a escola e pediu para usar o banheiro e logo que ele saiu funcionárias perceberam o crime. As equipes realizaram buscas e encontraram o suspeito em uma obra que ele estava trabalhando, bem próximo do local do crime.

Ainda de acordo com a PM, um celular foi encontrado em uma lata de lixo em frente a escola, mas os outros dois aparelhos não foram encontrados. Na bolsa do homem estava a blusa que foi flagrada pelas câmeras de segurança, mas nenhum celular foi localizado.

O homem negou o crime, mas as vítimas reconheceram o suspeito. Ele foi levado para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana.

