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TRÁFICO DE DROGAS

Homem que fazia delivery do tráfico é preso com mais de 2kg de drogas em Apucarana

Prisão foi feita pela Rocam na casa do suspeito no João Paulo; ele guardava cocaína, maconha e anabolisantes na residência

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Homem que fazia delivery do tráfico é preso com mais de 2kg de drogas em Apucarana
Autor Foto: Rocam

Um homem de 33 anos foi preso nesta terça-feira (13) por equipes da Rocam e da Agência Local de Inteligência (ALI) do 10º Batalhão de Polícia Militar (10º BPM), em Apucarana (PR), suspeito de atuar no tráfico de drogas no formato de entregas, conhecido como "delivery". A prisão ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na residência do suspeito, localizada no Núcleo João Paulo I.

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A operação foi deflagrada após os policiais receberem informações sobre o crime. "Diante das diversas denúncias que chegaram para a nossa equipe Rocam, assim como para a agência local de inteligência, a nossa ALI, do 10º batalhão, em relação a um tráfico de drogas que estava sendo executado por um masculino de 33 anos e no qual estaria fazendo essa comercialização via delivery com uma motocicleta ali no João Paulo e que estaria guardando o entorpecente em sua residência", explicou o cabo Pacheco.

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Com o mandado expedido pelo Ministério Público do Paraná (MP-PR), as equipes da ALI e de Operações com Cães foram até o endereço, onde isolaram a área e abordaram o alvo junto com sua mãe. "Em revista pessoal ao alvo, nós localizamos com ele em uma bolsa do tipo pochete três porções de substância análoga à cocaína embaladas e prontas para comercialização", relatou o porta-voz da corporação.

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O suspeito admitiu possuir mais drogas na casa. No quarto dele, os policiais encontraram três tabletes e meio de maconha e, na cozinha, dentro do micro-ondas, havia mais uma porção de cocaína. Diante do flagrante, foi dada voz de prisão. "Após questionado, ele reconheceu para a equipe que estava realizando o tráfico de drogas e assumiu toda a propriedade do entorpecente localizado", detalhou a PM.

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As buscas continuaram no imóvel, resultando na localização de mais quatro porções fracionadas de maconha na gaveta da sala. No quarto do indivíduo, a equipe apreendeu uma balança de precisão, eppendorfs (pinos usados para acondicionar cocaína), embalagens plásticas e R$ 181,50 em dinheiro. Também foram localizados dois frascos de anabolizantes do tipo testosterona, sendo um sem receita médica e outro de venda proibida no Brasil, além do celular do preso.

Ao todo, a PM retirou de circulação 31,91 gramas de cocaína e 2,295 quilos de maconha. O suspeito, acompanhado dos materiais apreendidos, foi encaminhado à 17ª Subdivisão Policial (17ª SDP).

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Apucarana cocaína maconha notícias kriminal POLICIA MILITAR Prisão trafico de drogas
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